Хотіла приєднати Харківщину до росії: СБУ викрила колаборантку

Співробітники СБУ викрили організаторку псевдореферендуму, яка хотіла приєднати тимчасово окуповані території Харківської області до держави-агресора.
Більше того, вона брала на себе обов'язок знаходити кандидатів, які погоджувалися б прийняти участь у фальшивих виборчих дільницях, і збирала від них необхідні документи. Зокрема, це включало заяви щодо прийняття до складу виборчого комітету, анкети, копії паспортів, документи про освіту та фотографії.
Злочинним планам окупантів і їх поплічниці завадив контрнаступ Сил оборони України та звільнення захоплених територій.
Після деокуації колаборантка намагалися "загубитися" і уникнути передбаченої Законом відповідальності. Утім, оперативники спецслужби викрили її протиправну діяльність і встановили місцезнаходження.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
• ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Наразі їй обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
Викриття зловмисниці та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники Служби безпеки розкрили та затримали жінку-колаборантку, яка під час тимчасової окупації Харківської області російськими військами впроваджувала стандарти освіти держави-агресора.
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