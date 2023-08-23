23.08.2023 14:30 Рита Парфенова

Хотіла приєднати Харківщину до росії: СБУ викрила колаборантку

Співробітники СБУ викрили організаторку псевдореферендуму, яка хотіла приєднати тимчасово окуповані території Харківської області до держави-агресора.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилася 58-річна мешканка Чугуївського району. Жінка негативно ставилася до представників українських органів влади, правоохоронних структур та військовослужбовців Збройних Сил України та добровільно погодилася на співпрацю із загарбниками.

Під час окупації району, влітку минулого року, колаборантка обійняла посаду помічниці начальника територіального управління при окупаційній адміністрації Вовчанського району Харківської області.



За нею була закріплена своя територія відповідальності у межах окремих сільських рад окупованого району.

У цих селах жінка керувала організацією зібрань місцевих мешканців, де активно пропагувала ідею проведення так званого "референдуму" на окупованих територіях Харківської області. Вона відкрито агітувала громадян брати участь у цих незаконних заходах, відверто заявляючи про те, що справжнім завданням цього псевдореферендуму є незаперечне включення окупованих українських територій до складу іншої країни.

Більше того, вона брала на себе обов'язок знаходити кандидатів, які погоджувалися б прийняти участь у фальшивих виборчих дільницях, і збирала від них необхідні документи. Зокрема, це включало заяви щодо прийняття до складу виборчого комітету, анкети, копії паспортів, документи про освіту та фотографії. Злочинним планам окупантів і їх поплічниці завадив контрнаступ Сил оборони України та звільнення захоплених територій.



Після деокуації колаборантка намагалися "загубитися" і уникнути передбаченої Законом відповідальності. Утім, оперативники спецслужби викрили її протиправну діяльність і встановили місцезнаходження.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

• ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі їй обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.



Викриття зловмисниці та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники Служби безпеки розкрили та затримали жінку-колаборантку, яка під час тимчасової окупації Харківської області російськими військами впроваджувала стандарти освіти держави-агресора.