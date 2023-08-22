22.08.2023 13:00 Рита Парфенова

«Директорку», яка впроваджувала стандарти освіти рф на Харківщині, затримала СБУ

Працівники Служби безпеки розкрили та затримали жінку-колаборантку, яка під час тимчасової окупації Харківської області російськими військами добровільно співпрацювала з адміністрацією противника.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилася 68-річна мешканка с. Колодязьне Куп'янського району.

На початку липня минулого року вона добровільно погодилася обійняти посаду "и.о. директора" у незаконно створеному окупантами закладі освіти - так званому Колодязненському ліцеї Військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області.



На цій посаді колаборантка виконувала такі обов'язки:

збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією,

призначала їх на посади своїми наказами,

проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.

За її вказівкою, у новому навчальномц році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів - за 5-бальною системою, що використовується у росії.



Окрім цього, у серпні 2022 року зловмисниця направляла вчителів ліцею до російського Курська на "курси підвищення кваліфікації", де вони мали вивчати методику та стандарти освіти рф.



Після деокупації району колаборантка намагалася "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.



Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.



На підставі зібраних оперативниками спецслужби доказів їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.



РАніше РЕДПОСТ писав, що громадянину росії, якого окупанти призначили "Міністром палива, енергетики та житлово-комунального господарства", оголосили про підозру.