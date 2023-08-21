21.08.2023 14:00 Рита Парфенова

Оголосили про підозру «міністру» окупантів, якому наказали «підіймати» Харківщину: деталі від СБУ

Громадянину росії, якого окупанти призначили "Міністром палива, енергетики та житлово-комунального господарства", оголосили про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, після окупації частини Харківської області, загарбники розпочали оперативно призначати на важливі посади "своїх" спеціалістів. Одному з фігурантів поставили завдання взятися за питання так званого відновлення регіону та йому обіцяли підвищення до рівня міністра.

За даними слідства, зловмисник працював начальником відділу електроенергетики міністерства паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Краснодарського краю рф. Саме там чоловікові вдалось налагодити відносини з окупаційною владою та військовими формуваннями збройних сил рф.

Після призначення на «посаду» зловмисник одразу приступив до виконання вказівок кремля щодо поширення злочинного режиму та придушення руху опору в регіоні. Під час так званих «нарад» чоловік неодноразово закликав змінити межі території України та підтримати окупаційну владу.

На підставі зібраних доказів фігуранту заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Після деокупації Куп’янського регіону зловмисник втік на територію рф. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед нашою державою.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила посадовців медичних установ, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації.