На Харківщині жінка заколола ножем власного чоловіка

Мешканці Лозової, яка завдала смертельного поранення ножем власному чоловіку, повідомлено про підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, вбивство сталося 19 серпня 2023 року в одному з будинків міста Лозова.
В гості до знайомої прийшло відружжя, щоб «розслабитися» в компанії, вживаючи алкогольні напої. Під час вечірки між чоловіком й його 37-річною дружиною виник конфлікт.
Підозрювана схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події.
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області
Наразі жінці повідомлено про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
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