Харків’янин погрожував вбити та душив коханку

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Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.

Прогноз погоди в Харкові на 31 липня Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.