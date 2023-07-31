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31.07.2023  16:18   Дмитро Колонєй

Харків’янин погрожував вбити та душив коханку

Слідчі оголосили підозру харків’янину у скоєнні домашнього насильства.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, раніше судимий 40-річний нетверезий чоловік систематично нецензурно лаявся у бік жінки, кричав та намагався її душити.
 
 
На дебошира складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення. Але чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство щодо жінки. Харківські слідчі відкрили кримінальну спарву про домашнє насильство Кримінального кодексу України і 31 липня 2023 року оглосили підозру кривднику у скоєнні злочину.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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