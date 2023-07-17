17.07.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Потрійне вбивство та смертельне ДТП у Харкові: чоловіку повідомили про підозру

Вбивство сталося у неділю, 16 липня. Щоб уникнути покарання, зловмисник викрав авто, але потрапив в ДТП. Поліцейські Харківщини оперативно затримали чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 липня до ХРУП № 1 надійшло звернення від таксиста про заволодіння транспортним засобом «Daewoo Lanos» по вулиці Гвардійців Широнінців. Заявник розповів, що отримав виклик. Коли приїхав за адресою, замовник сів до авто та почав погрожувати ножем, вигнав водія та поїхав.

Чоловіка затримали працівники Управління патрульної поліції. В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючі автівкою, він скоїв два ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців, в одному з ДТП загинув чоловік.

Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що за місцем мешкання чоловік вбив трьох родичів в квартирі: 49-річну матір, 9-річну сестру та 71-річного співмешканця матері.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень – злочинів, передбачених п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб, малолітньої дитини), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого) та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу зловмиснику.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 липня 2023 року харківським правоохоронцям стало відомо , що по вулиці Гвардійців Широнінцев було вкрадене авто Daewoo Lanos.