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17.07.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Викрито жителя Ізюма, який будував кар'єру при окупантах

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф міста Ізюм місцевий мешканець став співпрацювати з ворогом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
35-річний колаборант вирішив спробувати себе в якості правоохоронця та обійняв посаду «оперуповноваженого» у так званій «народній поліції», створеній окупантами.
 
Підозрюваний приймав пояснення і заяви від мешканців міста, здійснював «розслідування» злочинів, складав рапорти на ім’я так званого «начальника Ізюмського відділу поліції Харківської області» та проводив допити місцевих жителів.
 
Наразі колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про наслідки ворожих обстрілів Харкова та області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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