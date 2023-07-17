Юна велосипедистка з Харківщини здобула «бронзу» міжнародних змагань

16 липня в Португалії завершився чемпіонат Європи з велоспорту на треку серед молоді та юніорів, бронзову медаль якого здобула харків'янка Алла Білецька.
Комментариев: 0
Сьогодні як ніколи сильні бажання дізнатися про щось нове, потяг до зміни місць. Підійшовши з приводу допитливості, ви маєте всі шанси провести яскравий і насичений день!
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
17 липня відзначається Всесвітній день емоджі. Започаткував це свято творець емоджипедії Джеремі Берг у 2014 році.
влажность:
давление:
ветер: