17.07.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

Юна велосипедистка з Харківщини здобула «бронзу» міжнародних змагань

16 липня в Португалії завершився чемпіонат Європи з велоспорту на треку серед молоді та юніорів, бронзову медаль якого здобула харків'янка Алла Білецька.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

В змаганнях серед молоді 20-річна харківська спортсменка фінішувала третьою, пропустивши вперед лише німкеню Клару Шнайдер та Вероніку Яборнікову з Чехії, програвши їм лічені долі секунди.

Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті Європи одну золоту та дві бронзові нагороди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 10 липня в столиці Польщі відбувся етап Кубка світу з фехтування на візках, на якому харківські паралімпійці завоювали одну срібну та дві бронзові медалі.