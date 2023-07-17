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17.07.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

Юна велосипедистка з Харківщини здобула «бронзу» міжнародних змагань

16 липня в Португалії завершився чемпіонат Європи з велоспорту на треку серед молоді та юніорів, бронзову медаль якого здобула харків'янка Алла Білецька.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
В змаганнях серед молоді 20-річна харківська спортсменка фінішувала третьою, пропустивши вперед лише німкеню Клару Шнайдер та Вероніку Яборнікову з Чехії, програвши їм лічені долі секунди.
 
Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті Європи одну золоту та дві бронзові нагороди.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 10 липня в столиці Польщі відбувся етап Кубка світу з фехтування на візках, на якому харківські паралімпійці завоювали одну срібну та дві бронзові медалі.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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