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12.07.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Харківські паралімпійці повернулися з Варшави з нагородами

З 5 по 10 липня в столиці Польщі відбувся етап Кубка світу з фехтування на візках, на якому харківські паралімпійці завоювали одну срібну та дві бронзові медалі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Харків’янки Євгенія Бреус та Наталія Мандрик в складі жіночої команди України з фехтування на шпазі здобули бронзову медаль змагань.
 
Крім того на рахунку Євгенії Бреус була срібна нагорода в особистих змаганнях у фехтуванні на шаблі в категорії А та ще одна бронзова медаль у складі змішаної команди з фехтування на шаблі.
 
Загалом збірна України з фехтування на візках здобула на цьому етапі Кубка світу 3 золоті, 2 срібні, 5 бронзових нагород та посіла друге загальнокомандне місце. Перше було за китайськими фехтувальниками.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові діти бігали з відомим футболістом.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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