12.07.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківські паралімпійці повернулися з Варшави з нагородами

З 5 по 10 липня в столиці Польщі відбувся етап Кубка світу з фехтування на візках, на якому харківські паралімпійці завоювали одну срібну та дві бронзові медалі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Харків’янки Євгенія Бреус та Наталія Мандрик в складі жіночої команди України з фехтування на шпазі здобули бронзову медаль змагань.

Крім того на рахунку Євгенії Бреус була срібна нагорода в особистих змаганнях у фехтуванні на шаблі в категорії А та ще одна бронзова медаль у складі змішаної команди з фехтування на шаблі.

Загалом збірна України з фехтування на візках здобула на цьому етапі Кубка світу 3 золоті, 2 срібні, 5 бронзових нагород та посіла друге загальнокомандне місце. Перше було за китайськими фехтувальниками.