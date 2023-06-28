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28.06.2023  20:22   Василь Голосний

У Харкові діти бігали з відомим футболістом (фото)

У саду Шевченка відбулося відкрите тренування, яке провів для дітей і дорослих відомий український футболіст Олександр Горяїнов.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Легендарний харківʼянин, колишній голкіпер національної збірної України з футболу Олександр Горяїнов 28 червня провів відкрите тренування у саду ім. Шевченка. 
 
Після розминки учасники тренування пробігли по алеях саду Шевченка, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Тренування відбулося за сприяння Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради.

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Тэги:  харків, тренування, футбол, горяїнов
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