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28.06.2023  20:53   Дмитро Колонєй

Командири окупантів пиячать та деградують, а солдати готові навмисно підставляти кінцівки під кулі українців (відео)

Про бажання військових будь-якими засобами поїхати з фронту свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленні воєнної розвідки України солдат окупаційної армії розповідає про пануюче серед військвих бажання будь-яким чином повернутися додому:
 
  • «пускай все родственники соберутся и едут в брянск в прокуратуру пишут письма, потому что о нас - все полностью уже начали вытирать ноги»;
  • окупант розповідає про критичність становища на фронт й необхідність ротацій та виведення підрозділів з передової;
  • «вы не удивляйтесь, если сейчас личный состав покидает бронежилеты, оружие, выставит руки-ноги в поле»;
  • «люди морально просто все устали просто»;
  • «командира роты отпускают в отпуск, его отправляют домо, потому что он пропитое чмо».

 

Источник:   ГУР МО Україна
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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