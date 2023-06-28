Командири окупантів пиячать та деградують, а солдати готові навмисно підставляти кінцівки під кулі українців (відео)

Про бажання військових будь-якими засобами поїхати з фронту свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
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Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
27 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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