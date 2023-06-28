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28.06.2023  21:36   Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий смузі з ківі та огірка

Рецепт напою, який допоможе пережити спеку.

Як приготувати смузі з ківі та огірка
 
Як пише РЕДПОСТ, є чимало освіжаючих напоїв, які залишаються в тіні масово вироблених газировок. При цьому їх приготування не становить особливої ​​складності. А корисність не залишає місця сумніву. Представляємо один із них.
 

Смузі з ківі та огірка

Продукти

   
  • 6 очищених ківі
  • 1 очищений великий огірок
  • цукор за смаком
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Покроковий рецепт приготування

  1. За допомогою блендера перемішати до однорідної маси ківі, огірок, цукор та 2 склянки води.
  2. Перелити в глечик
  3. Влити ще 4 склянки води.
  4. Додати кригу.
  5. При подачі прикрасити шматочками ківі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати запечене духмяне курча

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Тэги:  рецепт, смузі, напій, огірок, ківі
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