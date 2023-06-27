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27.06.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Рецепт запеченого духмяного курча

До цієї соковитої курки можна додати ложку дижонської гірчиці, дольку лимона або чорного свіжомеленого переця, передає

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
  • 1 ціла курка;
  • 2 чайні ложки дрібної солі;
  • 3 столові оливкової олії;
  • 4 великі цибулі-шалоти, очищених і розрізаних навпіл;
  • прованські трави;
  • 6 скибочок хрусткого хліба, такого як чіабатта, нарізаного великими кубиками.
 

Крок 1

Обсушіть курку і приправте сіллю зовні та всередині. Помістіть решітку всередину духовки та розігрійте до 180 градусів.

Крок 2

У великій жаровні на сильному вогні нагрійте оливкову олію, доки вона не почне мерехтіти. Акуратно додайте курку грудкою вниз і дайте їй підрум'янитися близько 4 хвилин. Зніміть з вогню. Використовуючи щипці, переверніть курку на спину. Додайте цибулю-шалот, прованські трави та кубики хліба, залишивши курку майже відкритою. Щільно накрийте та відправте в духовку.

Крок 3

Запікайте 45 хвилин. Дістаньте та дайте курці, цибулі-шалоту та хлібу відпочити в жаровні протягом 10 хвилин, перш ніж подавати на стіл.
 
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Тэги:  кулінарія, рецепт
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