27.06.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт запеченого духмяного курча

До цієї соковитої курки можна додати ложку дижонської гірчиці, дольку лимона або чорного свіжомеленого переця, передає

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

1 ціла курка;

2 чайні ложки дрібної солі;

3 столові оливкової олії;

4 великі цибулі-шалоти, очищених і розрізаних навпіл;

прованські трави;

6 скибочок хрусткого хліба, такого як чіабатта, нарізаного великими кубиками.

Крок 1

Обсушіть курку і приправте сіллю зовні та всередині. Помістіть решітку всередину духовки та розігрійте до 180 градусів.

Крок 2

У великій жаровні на сильному вогні нагрійте оливкову олію, доки вона не почне мерехтіти. Акуратно додайте курку грудкою вниз і дайте їй підрум'янитися близько 4 хвилин. Зніміть з вогню. Використовуючи щипці, переверніть курку на спину. Додайте цибулю-шалот, прованські трави та кубики хліба, залишивши курку майже відкритою. Щільно накрийте та відправте в духовку.

Крок 3

Запікайте 45 хвилин. Дістаньте та дайте курці, цибулі-шалоту та хлібу відпочити в жаровні протягом 10 хвилин, перш ніж подавати на стіл.