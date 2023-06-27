27.06.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт запеченого духмяного курча
До цієї соковитої курки можна додати ложку дижонської гірчиці, дольку лимона або чорного свіжомеленого переця, передає
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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1 ціла курка;
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2 чайні ложки дрібної солі;
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3 столові оливкової олії;
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4 великі цибулі-шалоти, очищених і розрізаних навпіл;
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прованські трави;
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6 скибочок хрусткого хліба, такого як чіабатта, нарізаного великими кубиками.
Крок 1
Обсушіть курку і приправте сіллю зовні та всередині. Помістіть решітку всередину духовки та розігрійте до 180 градусів.
Крок 2
У великій жаровні на сильному вогні нагрійте оливкову олію, доки вона не почне мерехтіти. Акуратно додайте курку грудкою вниз і дайте їй підрум'янитися близько 4 хвилин. Зніміть з вогню. Використовуючи щипці, переверніть курку на спину. Додайте цибулю-шалот, прованські трави та кубики хліба, залишивши курку майже відкритою. Щільно накрийте та відправте в духовку.
Крок 3
Запікайте 45 хвилин. Дістаньте та дайте курці, цибулі-шалоту та хлібу відпочити в жаровні протягом 10 хвилин, перш ніж подавати на стіл.
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