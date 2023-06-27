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27.06.2023  21:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, таких як: Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове  Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів окупантів.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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