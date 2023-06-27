27.06.2023 20:20 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківщини: у Вовчанську сапери виявили ворожі авіабомби та снаряди (фото)

27 червня сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводили розмінувальні роботу у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом дня на території приватного житлового сектору, місцевих підприємств та на відкритій території даного населеного пункту піротехніками було вилучено авіабомбу ФАБ-500, а також 7 шрапнельних, коригованих та осколково-фугасних артилерійських снарядів калібрів 152 мм.

Наразі питання розмінування деокупованих територій – одне з найактуальніших питань для Харківщини. Тому сапери ДСНС продовжують працювати на території області, виконуючи завдання з пошуку та знищенню вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 26 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 67 вибухових предметів.