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27.06.2023  20:20   Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківщини: у Вовчанську сапери виявили ворожі авіабомби та снаряди (фото)

27 червня сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводили розмінувальні роботу у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом дня на території приватного житлового сектору, місцевих підприємств та на відкритій території даного населеного пункту піротехніками було вилучено авіабомбу ФАБ-500, а також 7 шрапнельних, коригованих та осколково-фугасних артилерійських снарядів калібрів 152 мм. 
 
 
Наразі питання розмінування деокупованих територій – одне з найактуальніших питань для Харківщини. Тому сапери ДСНС продовжують працювати на території області, виконуючи завдання з пошуку та знищенню вибухонебезпечних предметів.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 26 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 67 вибухових предметів.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  харків, міни
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