27.06.2023 10:47 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Протягом доби 26 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 67 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 26 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6 га території, з них 740 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 8 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 67 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 164 саперів та 64 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2838,8 га території, 277 км автомобільних доріг, 2020 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 64 тис. 783 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстріляв не менше ніж 25 населених пунктів.