Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події.
У співпраці з військовослужбовцями, правоохоронці здійснили перевірку понад 4300 транспортних засобів на блокпостах, щоб запобігти незаконному поширенню зброї та наркотичних речовин у населених пунктах.
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 65 осіб.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстріляв не менше ніж 25 населених пунктів.
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Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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