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27.06.2023  09:59   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

У співпраці з військовослужбовцями, правоохоронці здійснили перевірку понад 4300 транспортних засобів на блокпостах, щоб запобігти незаконному поширенню зброї та наркотичних речовин у населених пунктах.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 65 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстріляв не менше ніж 25 населених пунктів.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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