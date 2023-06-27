27.06.2023 08:34 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківської області

Цивільна інфраструктура продовжує постраждати під ударами російських окупантів. На щастя, у цих обстрілах ніхто не постраждав.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом останньої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів області з використанням артилерії та мінометів.



Серед населених пунктів, які перебували під ворожим обстрілом, були Куп'янськ, Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Плетенівка, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та інші. Загалом було обстріляно не менше ніж 25 населених пунктів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.