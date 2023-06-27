27.06.2023 08:51 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 27 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 4 рази виїзджали на гасіння пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 червня.

Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Загалом протягом доби з 26 по 27 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

11 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстріляв не менше ніж 25 населених пунктів.