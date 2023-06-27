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27.06.2023  08:17   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли населені пункти Харківщини

Окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

генштаб зсу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:
 

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів: Бударки, Ветеринарне, Волохівка, Гоптівка, Землянки, Ізбицьке, Козача Лопань, Лукянці, Мороховець, Одноробівка, Огірцеве, Одрадне, Пильна, Плетенівка, Стрілеча, Уди, Червона Зоря, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 7 населених пунктів: Берестове, Дворічна, Кислівка, Красне Перше, Масютівка, Новомлинськ, Фиголівка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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