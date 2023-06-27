27.06.2023 08:17 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли населені пункти Харківщини

Окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів: Бударки, Ветеринарне, Волохівка, Гоптівка, Землянки, Ізбицьке, Козача Лопань, Лукянці, Мороховець, Одноробівка, Огірцеве, Одрадне, Пильна, Плетенівка, Стрілеча, Уди, Червона Зоря, Чугунівка.



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 7 населених пунктів: Берестове, Дворічна, Кислівка, Красне Перше, Масютівка, Новомлинськ, Фиголівка.