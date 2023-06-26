26.06.2023 12:10 Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Поліці Харківської області, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Степова, Новоселівка, Колісниківка, Глушківка та інші.



У Куп'янському районі внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає.



Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували факти пошкодження будинків та інших споруд.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти, розташовані на прифронтових та прикордонних територіях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.