26.06.2023 08:31 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину: зведення за добу

Протягом останньої доби, російські окупанти обстрілювали населені пункти, розташовані на прифронтових та прикордонних територіях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, Куп'янськ, Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші населені пункти області опинилися під обстрілами.

У селі Колісниківка Куп'янського району внаслідок обстрілів були пошкоджені два житлові будинки та господарчі споруди. У місті Куп'янськ також був пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог завдав авіаударів по селу Зелене у Липецькій громаді та в районах сіл Кислівка та Котлярівка на Харківщині.