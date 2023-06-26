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26.06.2023  08:31   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину: зведення за добу

Протягом останньої доби, російські окупанти обстрілювали населені пункти, розташовані на прифронтових та прикордонних територіях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, Куп'янськ, Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші населені пункти області опинилися під обстрілами.

У селі Колісниківка Куп'янського району внаслідок обстрілів були пошкоджені два житлові будинки та господарчі споруди. У місті Куп'янськ також був пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог завдав авіаударів по селу Зелене у Липецькій громаді та в районах сіл Кислівка та Котлярівка на Харківщині.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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