Харківщина на ранок 26 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїзджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 червня.Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти, розташовані на прифронтових та прикордонних територіях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.
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