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26.06.2023  08:58   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїзджали на гасіння пожеж.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 червня.

Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
 
Протягом доби з 25 по 26 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 4 – для надання допомоги населенню;
  • 5 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти, розташовані на прифронтових та прикордонних територіях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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