Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 25 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 19 вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
25 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7200 кв.м. території у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Саперами виявлено та знешкоджено 19 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 10 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 50 саперів та 20 одиниць техніки.
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