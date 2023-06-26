    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
26.06.2023  09:30   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 25 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 19 вибухових предметів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

сапери дснс

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

25 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7200 кв.м. території у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 19 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 10 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 50 саперів та 20 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2832 га території, 277 км автомобільних доріг, 2012 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 64 тис. 716 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.06 Надзвичайні події Харків може почути вибухи: причини 18.06 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 15.06 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 