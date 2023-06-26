Харків відвідав керівник великої бізнес-платформи

Керівник платформи «Central & Eastern European Real Estate Quality Awards» Річард Холлворд відвідав Харків.
Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська та співробітники Департаменту міжнародного співробітництва провели для Річарда Холлворда екскурсію містом, щоб показати йому наслідки збройної агресії рф та обґрунтувати необхідність розвитку інвестиційного потенціалу Харкова, над яким працюють у рамках нового Генерального плану розвитку міста за участю фонду Норман Фостера.
Під час візиту Річард Холлворд наголосив, що його вразило побачене в Харкові, і він захоплюється харків'янами, які захистили своє місто, а зараз відбудовують його.
Довідка. Премія CEEQA (Central & Eastern European Real Estate Quality Awards) присуджується за рішенням компетентного журі за досягнення у сфері інвестицій та розвитку комерційної нерухомості.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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