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26.06.2023  10:27   

Попросив подзвонити й вкрав телефон: у Харкові затримали злодія

Правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв майновий злочин.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, співробітники оперативного підрозділу ХРУП № 3 успішно виявили 33-річного зловмисника, який, використовуючи підставу зателефонувати, незаконно заволодів мобільним телефоном громадянина.

Відповідно до частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), відкрито кримінальне провадження щодо даної злочинної справи.

Правоохоронні органи проводять розслідування з метою з'ясування всіх обставин і притягнення зловмисника до відповідальності згідно закону.

Раніше РЕДПОСТ писв, що поліцейські успішно затримали підозрюваного, який, за припущеннями, проник до торгового закладу з наміром вчинити крадіжку.

Тэги:  крадіжка, харків
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