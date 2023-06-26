Попросив подзвонити й вкрав телефон: у Харкові затримали злодія

Правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв майновий злочин.
Відповідно до частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), відкрито кримінальне провадження щодо даної злочинної справи.
Правоохоронні органи проводять розслідування з метою з'ясування всіх обставин і притягнення зловмисника до відповідальності згідно закону.
Раніше РЕДПОСТ писв, що поліцейські успішно затримали підозрюваного, який, за припущеннями, проник до торгового закладу з наміром вчинити крадіжку.
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