Попросив подзвонити й вкрав телефон: у Харкові затримали злодія

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Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.

Прогноз погоди у Харкові на 26 червня З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.