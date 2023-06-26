У Харкові зіштовхнулись автобус і таксі (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 25 червня, на проспекті Гагаріна
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, на проспекті Гагаріна у Харкові сталося зіткнення автобуса БАЗ А079 "Еталон" та легковика Skoda Octavia.
Внаслідок аварії травми отримав 72-річний водій Skoda Octavia. Його госпіталізували до лікарні.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 17 червня у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків.
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