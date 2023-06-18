Потужня ДТП у Харкові: ДСНС ліквідувала наслідки (відео)

Увечері 17 червня у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків.
На вулиці Клочківській зіткнулися легкові автомобілі «Toyota Camry», «Renault Scenic» і «Chevrole VOLT», повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.
Внаслідок аварії постраждали троє людей постраждали.
О 19:08 рятувальники 9-ї ДРПЧ були викликані для ліквідації наслідків ДТП, що сталася за участю 3-х легкових автомобілів на вул. Клочківській у Харкові.
Водія Toyota надзвичайникам довелось деблокувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту.
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