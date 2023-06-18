    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Потужня ДТП у Харкові: ДСНС ліквідувала наслідки (відео)
18.06.2023  10:16   

Потужня ДТП у Харкові: ДСНС ліквідувала наслідки (відео)

Увечері 17 червня у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків.

дтп

На вулиці Клочківській зіткнулися легкові автомобілі «Toyota Camry», «Renault Scenic» і «Chevrole VOLT», повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок аварії постраждали троє людей постраждали.

О 19:08 рятувальники 9-ї ДРПЧ були викликані для ліквідації наслідків ДТП, що сталася за участю 3-х легкових автомобілів на вул. Клочківській у Харкові.

Водія Toyota надзвичайникам довелось деблокувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту.

 

Раніше РЕДПОСТ писав про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажних автомобілів «DAF» та «ТАТА», яка трапилась на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно».

 

Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Надзвичайні події ДТП сталося за участю вантажних авто у Харківській області 06.06 Надзвичайні події У Харкові швидка допомога потрапила у потрійну ДТП (відео) 26.05 Надзвичайні події На пішоходному переході у Харкові збили жінку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 