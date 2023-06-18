18.06.2023 10:16

Потужня ДТП у Харкові: ДСНС ліквідувала наслідки (відео)

Увечері 17 червня у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків.





На вулиці Клочківській зіткнулися легкові автомобілі «Toyota Camry», «Renault Scenic» і «Chevrole VOLT», повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок аварії постраждали троє людей постраждали.



О 19:08 рятувальники 9-ї ДРПЧ були викликані для ліквідації наслідків ДТП, що сталася за участю 3-х легкових автомобілів на вул. Клочківській у Харкові.



Водія Toyota надзвичайникам довелось деблокувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту.

Раніше РЕДПОСТ писав про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажних автомобілів «DAF» та «ТАТА», яка трапилась на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно».