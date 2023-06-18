У метро Харкова знайшли 5-річну дитину

18.06.2023 10:52 Рита Парфенова

Хлопця повернули матері

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, на станції метро «Університет» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 5-річного хлопчика без нагляду дорослих.

Як з’ясувалося, його матір вже звернулася до поліції із заявою про зникнення сина. Щодо дитини протиправних дій не скоєно.

Дитину передали матері.