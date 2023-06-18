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18.06.2023  10:52   Рита Парфенова

У метро Харкова знайшли 5-річну дитину

Хлопця повернули матері

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, на станції метро «Університет» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 5-річного хлопчика без нагляду дорослих.
 
Як з’ясувалося, його матір вже звернулася до поліції із заявою про зникнення сина. Щодо дитини протиправних дій не скоєно.
 
Дитину передали матері.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  розшук, харків
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