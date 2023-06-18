18.06.2023 11:54 Рита Парфенова

П'яний водій пропонував хабар патрульним Харкова

Водій з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривенью

Як повідомили РЕДПОСТ в Патрульній поліції, вдень 17 червня на вулиці Клочківській патрульні зупинили авто DAEWOO LANOS за порушення ПДР.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,08 проміле алкоголю.



За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.



Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.



Увечері 17 червня у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків.