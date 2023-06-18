18.06.2023 12:58 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 14 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 176 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 17 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7 га території, а також 9 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 176 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 30 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 152 саперів та 60 одиниць техніки.



Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2780 га території, 277 км автомобільних доріг, 1945 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 64 тис. 21 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.