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18.06.2023  08:21   Рита Парфенова

Військові рф намагаються наступати на Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині станом на вечір 14 червня наступна:
 
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 населених пунктів: Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове.
 
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів: Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка.

Ркніше РЕДПОСТ писав, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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