18.06.2023 08:21 Рита Парфенова

Військові рф намагаються наступати на Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині станом на вечір 14 червня наступна:

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 населених пунктів: Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів: Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка.

Ркніше РЕДПОСТ писав, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.