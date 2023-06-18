Військові рф намагаються наступати на Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.
Ркніше РЕДПОСТ писав, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.
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Сьогодні зірки обіцяють успіх у самостійній діяльності, а також у тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щороку третьої неділі червня в Україні за багаторічною традицією відзначають День медичного працівника.
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