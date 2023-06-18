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18.06.2023  08:34   Рита Парфенова

У неділю в двох районах Харкова не буде води: адреси

18 червня з 9:00 до 24:00 буде тимчасово припинено водопостачання абонентів Новобаварського та Основ'янського районів Харкова.


vodokanal.kharkov.ua

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», води не буде у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Арсенальній.

Тож з 9:00 до 24:00 18 червня буде тимчасово припинено водопостачання абонентів наступних вулиць:

Новобаварський район, багатоквартирні будинки:

  • вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22,
  • вул. Селянська,18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76,
  • вул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41,
  • вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174.

Новобаварський район,приватний сектор:

  • вул. Федьдшерська,
  • вул. Жутівська,
  • вул. Сущенська,
  • вул. Службова,
  • вул. Лютівська,
  • вул. Текстільна,
  • вул. Москалівська,
  • пров. Кубраківський,
  • пров. Орача,
  • вул. Орача,
  • пров. Краматорський,
  • вул. Світланівська,
  • вул. Борова,
  • вул. Торгова,
  • вул. Пилипівська,
  • вул. Арсенальна,
  • вул. Ключова,
  • вул. Крівомазова,
  • пров. Радянський,
  • пров. Єреміївський.

Основ’янський район, приватний сектор:

  • вул. Біологічна,
  • вул. Диканівська.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Телефон для довідок: 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади служби водопровідних мереж Салтівського району КП «Харківводоканал» з початку року ліквідували 150 аварій на водоводах, капітально відремонтували 102 оглядові колодязі та упорядкували 71 водорозбірну колонку.

 

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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