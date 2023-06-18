У неділю в двох районах Харкова не буде води: адреси

18 червня з 9:00 до 24:00 буде тимчасово припинено водопостачання абонентів Новобаварського та Основ'янського районів Харкова.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», води не буде у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Арсенальній.
Тож з 9:00 до 24:00 18 червня буде тимчасово припинено водопостачання абонентів наступних вулиць:
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».
Телефон для довідок: 15-33.
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади служби водопровідних мереж Салтівського району КП «Харківводоканал» з початку року ліквідували 150 аварій на водоводах, капітально відремонтували 102 оглядові колодязі та упорядкували 71 водорозбірну колонку.
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