Харківщина на ранок 18 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники сім разів виїзджали на гасіння пожеж.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, протягом доби не зафіксовано, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 червня.
Проте рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території с. Новоосинове, яке було обстріляне окупантами вранці 17 червня. Там виявлені пошкодження одного приватного домоволодіння. Постраждав житловий будинок, літня кухня, газова труба. Жертв та постраждалих серед людей немає.
Загалом протягом доби з 17 червня по 18 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 176 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям с. Коротич Харківського району рятувальники місцевої пожежної команди доставили 5 т. технічної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.
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