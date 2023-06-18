18.06.2023 09:45

Уранці 18 червня ворог поцілив у приватний будинок Куп'янська: зведення ХОВА за добу

Під обстрілами військових рф протягом доби знаходились населені пункти чотирьох районів Харківської області



Військові росії влучили ракетою в цивільний автомобіль на Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зранку 18 червня, близько 7:00 ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.



Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.



Обстрілів зазнали населені пункти:

У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

У селі Колісниківка Куп'янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.

У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

У cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих.

Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.







