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18.06.2023  09:45   

Уранці 18 червня ворог поцілив у приватний будинок Куп'янська: зведення ХОВА за добу

Під обстрілами військових рф протягом доби знаходились населені пункти чотирьох районів Харківської області

Військові росії влучили ракетою в цивільний автомобіль на Харківщині
Військові росії влучили ракетою в цивільний автомобіль на Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зранку 18 червня, близько 7:00 ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Обстрілів зазнали населені пункти:

  • У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
  • У селі Колісниківка Куп'янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.
  • У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу.
  • Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.
  • У cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих.

Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.




 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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