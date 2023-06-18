Уранці 18 червня ворог поцілив у приватний будинок Куп'янська: зведення ХОВА за добу

Під обстрілами військових рф протягом доби знаходились населені пункти чотирьох районів Харківської області
Військові росії влучили ракетою в цивільний автомобіль на Харківщині
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Зранку 18 червня, близько 7:00 ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.
Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Обстрілів зазнали населені пункти:
Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.
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