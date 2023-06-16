16.06.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

На Салтівці комунальники оперативно усувають аварії

Бригади служби водопровідних мереж Салтівського району КП «Харківводоканал» з початку року ліквідували 150 аварій на водоводах, капітально відремонтували 102 оглядові колодязі та упорядкували 71 водорозбірну колонку, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 16 червня, начальник служби В'ячеслав Глущенко, напередодні ремонтники провели масштабний комплекс ремонтних заходів на водопровідних магістралях, що розташовані на вулицях Героїв Праці та Владислава Зубенка.

«У першому випадку районні бригади аварійно-відновлювальних робіт усунули дві аварійні ситуації. Під час проведення ремонтних заходів на одній із магістралей замінили ділянку водопроводу завдовжки 25 погонних метрів, а на іншій – оперативно ліквідували течію. Паралельно усунули пошкодження на магістралі на вулиці Владислава Зубенка. Після завершення робіт всі території обов'язково впорядковуються», - підсумував В'ячеслав Глущенко.

У четвер ремонтники комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 14 аварійних ситуацій на водоводах. Сьогодні бригади АВР усувають 19 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».