У Харківській області продовжують відновлювати мости та дороги

Фахівцями й надалі проводять експлуатаційне утримання мостів і шляхопроводів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Крім повноцінного відновлення штучних споруд, які були зруйновані внаслідок російської військової агресії, підрядні організації Служби відновлення лагодять мости і шляхопроводи в межах експлуатаційного утримання.
Роботи сьогодні проводяться на автомобільних дорогах:
Мета робіт – забезпечення безаварійного проїзду штучними спорудами. Зокрема триває відновлення елементів огородження, ремонт деформаційних швів, відновлення захисного шару бетону тощо.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Немишлянському районі усунули аварії на водопровідних мережах.
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