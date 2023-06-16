16.06.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують відновлювати мости та дороги

Фахівцями й надалі проводять експлуатаційне утримання мостів і шляхопроводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Крім повноцінного відновлення штучних споруд, які були зруйновані внаслідок російської військової агресії, підрядні організації Служби відновлення лагодять мости і шляхопроводи в межах експлуатаційного утримання.

Роботи сьогодні проводяться на автомобільних дорогах:

Р-46 Харків – Охтирка

М-03 Київ – Харків – Довжанський

М-29 Харків – Красноград – Перещепино

М-26 Чугуїв – Мілове

Мета робіт – забезпечення безаварійного проїзду штучними спорудами. Зокрема триває відновлення елементів огородження, ремонт деформаційних швів, відновлення захисного шару бетону тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Немишлянському районі усунули аварії на водопровідних мережах.