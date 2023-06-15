    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Немишлянському районі усунули аварії на водопровідних мережах
15.06.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Немишлянському районі усунули аварії на водопровідних мережах

З початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 107 аварій на водоводах і капітально відремонтовано 138 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 15 червня, начальник служби Павло Гладков, напередодні ремонтниками проведено великий комплекс відновлювальних робіт, під час яких усунено три аварійні ситуації на трубопроводах.
 
«У приватному секторі на вулиці Немишлянській ліквідували складну аварію на магістралі діаметром 300 мм. Провівши земляні роботи і детально вивчивши характер пошкоджень, вирішили замінити ділянку трубопроводу. Ремонтники спрацювали оперативно та грамотно, як і під час усунення двох аварійних ситуацій на вулиці Амосова. Після завершення ремонтних робіт розпочали благоустрій територій», - зазначив Павло Гладков.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновлюють пошкоджені обстрілами газові мережі на Харківщині.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 ЖКГ У Харкові відкривають рух вулицею Римарською, яка постраждала від ракетного удару (фото)   14.06 ЖКГ У Харкові ліквідують аварії на водоводах 14.06 ЖКГ Фахівці відновлюють пошкоджені обстрілами газові мережі на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 