15.06.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

У Немишлянському районі усунули аварії на водопровідних мережах

З початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 107 аварій на водоводах і капітально відремонтовано 138 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 15 червня, начальник служби Павло Гладков, напередодні ремонтниками проведено великий комплекс відновлювальних робіт, під час яких усунено три аварійні ситуації на трубопроводах.

«У приватному секторі на вулиці Немишлянській ліквідували складну аварію на магістралі діаметром 300 мм. Провівши земляні роботи і детально вивчивши характер пошкоджень, вирішили замінити ділянку трубопроводу. Ремонтники спрацювали оперативно та грамотно, як і під час усунення двох аварійних ситуацій на вулиці Амосова. Після завершення ремонтних робіт розпочали благоустрій територій», - зазначив Павло Гладков.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.