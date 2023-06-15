15.06.2023 12:25 Віталій Хінєвіч
Окупанти обстріляли село Липці на Харківщині
За даними слідства, 15 червня приблизно о 8:10 російські військові обстріляли село Липці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт з міномету.
Снаряди влучили на території городу приватного будинку. Правоохоронці задокументували пошкодження житлових будинків.
Прокурор окружної прокуратури спільно зі слідчим відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області провели огляд місця чергового воєнного злочину та зібрали речові докази.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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