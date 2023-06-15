15.06.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

У поліції розповіли подробиці про збиття дронів у Харкові

На Харківщині слідчі продовжують фіксувати наслідки воєнних злочинів росіян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вночі в районі селища Докучаєвське військові збили два дрони «Shahed», які рухалися зі сторони міста Чугуїв в напрямку Харкова.

На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Вони провели огляд та задокументували наслідки злочинів окупантів.

Також минулої доби окупанти наносили удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів.

У селі Степове Лозівського району пошкоджені лінії електропередач. У Куп’янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік підірвався на міні «Пелюстка».