15.06.2023 11:35 Віталій Хінєвіч
У поліції розповіли подробиці про збиття дронів у Харкові
На Харківщині слідчі продовжують фіксувати наслідки воєнних злочинів росіян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Вночі в районі селища Докучаєвське військові збили два дрони «Shahed», які рухалися зі сторони міста Чугуїв в напрямку Харкова.
На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Вони провели огляд та задокументували наслідки злочинів окупантів.
Також минулої доби окупанти наносили удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів.
У селі Степове Лозівського району пошкоджені лінії електропередач. У Куп’янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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