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15.06.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові планують встановити рекорд України та Гіннеса

У Харкові 17 червня планують встановити два рекорди України та Гіннеса - «Найбільша кількість віджимань на кулаках за одну хвилину» та «Підтягування на турніку за 3 хвилини».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, Харків - єдине місто в Україні, яке під час війни подало заявку та отримало підтвердження на встановлення рекорду Гіннесса.
 
Рекорди встановлюватиме 24-річний мешканець Житомира Дмитро Косатий. Для цього спортсмену потрібно віджатися 116 разів (попередній рекорд - 113) і підтягнутися не менше 116 разів (попередній рекорд належить спортсмену з Китаю - 112 підтягувань). Готує Дмитра Косатого тренер із Харкова Олена Привалова.
 
У департаменті зазначили, що після встановлення рекордів України представники Національного реєстру рекордів передадуть дані на розгляд для встановлення рекорду Гіннесса. Відповідні дозволи від офіційних представників Гіннесса вже отримані.
 
Спостерігати за подією зможуть усі охочі. Початок - о 12:00 на першому поверсі ТРЦ «Нікольський».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали, де можна здати донорську кров.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, спорт
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