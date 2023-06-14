14.06.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Харків'янам нагадали, де можна здати донорську кров

У Департаменті охорони здоров’я повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові значно зросла і залишатиметься стабільно високою аж до перемоги України.

Передає РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, донорської крові потребують поранені військові, цивільні, які постраждали від воєнних дій. Крім того, війна не скасувала і планових ургентних операції, онкологічних захворювань, ускладнених пологів.

У Харкові здати кров можна у:

Харківському обласному центрі служби крові;

Міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова;

Інституті загальної і невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України;

Міській багатопрофільній лікарні №18;

Міській клінічній багатопрофільній лікарні №25.

З графіком прийому донорів можна ознайомитися на сайтах цих установ.