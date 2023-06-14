14.06.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові ліквідують аварії на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 14 червня, усувають 13 аварійних ситуацій на міських водоводах, передає РЕДПОСТ .

У вівторок ремонтники ліквідували вісім аварій на трубопроводах і упорядкували дев'ять оглядових колодязів.

Зокрема, в Шевченківському районі бригади провели комплекс відновлювальних заходів на магістралях на проспекті Людвіга Свободи (діаметр 400 мм) та вулиці 23 Серпня (діаметр 150 мм).

«В обох випадках ремонтники спрацювали надійно, ліквідувавши пошкодження в стислий термін. Паралельно на проспекті Перемоги капітально відремонтували введення в будинок, а на вулиці Самарській упорядкували оглядовий колодязь. Після завершення робіт території місць розриттів упорядкували», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Римарскій у Харкові вже відновили тротуар після ракетного удару (фото).