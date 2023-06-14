14.06.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові склали 15 протоколів про адміністративне правопорушення щодо неповнолітніх

Працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 провели низку профілактичних рейдів на території Київського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські склали 15 протоколів про адміністративні правопорушення щодо 16 та 17-річних неповнолітніх: 8 протоколів за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та 7 протоколів за ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З порушниками працівники поліції провели профілактичні бесіди та нагадали про заборону вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також дотримання безпеки під час повітряної тривоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що торік 29 квітня у населеному пункті Питомник Харківського району від збройної агресії рф загинув 64-річний місцевий житель.