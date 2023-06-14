    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські у Харкові склали 15 протоколів про адміністративне правопорушення щодо неповнолітніх
14.06.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові склали 15 протоколів про адміністративне правопорушення щодо неповнолітніх

Працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 провели низку профілактичних рейдів на території Київського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські склали 15 протоколів про адміністративні правопорушення щодо 16 та 17-річних неповнолітніх: 8 протоколів за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та 7 протоколів за ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
З порушниками працівники поліції провели профілактичні бесіди та нагадали про заборону вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також дотримання безпеки під час повітряної тривоги.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що торік 29 квітня у населеному пункті Питомник Харківського району від збройної агресії рф загинув 64-річний місцевий житель.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 Надзвичайні події У Харкові чоловік погрожував пенсіонерці розправою 13.06 Надзвичайні події Водій авто намагався дати хабар харківським патрульним 13.06 Надзвичайні події У Харкові виявили автомобіль із набоями
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 