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14.06.2023  15:19   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік підірвався на міні «Пелюстка»

В Ізюмському районі на Харківщині чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

міна пелюстка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про подію надійшло до Ізюмського РУП 14 червня близько 13:00.

Слідчо-оперативна група на місці встановила, що 57-річний мешканець села Кам'янка прибирав на подвір'ї домоволодіння та задів предмет, схожий на міну "пелюстка".

Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму, зазнав опіків  і поранення ока.

Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.

Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».

Раніше РЕДПОСТ. писав, що в Ізюмському районі 55-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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