На Харківщині чоловік підірвався на міні «Пелюстка»

В Ізюмському районі на Харківщині чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
Слідчо-оперативна група на місці встановила, що 57-річний мешканець села Кам'янка прибирав на подвір'ї домоволодіння та задів предмет, схожий на міну "пелюстка".
Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму, зазнав опіків і поранення ока.
Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.
Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
Раніше РЕДПОСТ. писав, що в Ізюмському районі 55-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету
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