14.06.2023 15:46 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Протягом доби 13 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 13 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,5 га території, з них 0,4 га за допомогою машин механізованого розмінування, а також 11,4 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 160 саперів та 64 одиниць техніки.



Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2741,6 га території, 277 км автомобільних доріг, 1899 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 63 тис. 395 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що в Ізюмському районі чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на вибуховому пристрої.