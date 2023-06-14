Легкоатлети Харкова привезли з чемпіонату України три медалі

Юні таланти легкої атлетики з Харківщини заслужено відзначили себе на чемпіонаті України.
Як повідомляє РЕДПОСТ.з осиланням на пресслужюу ХОВА, чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження пройшшов із 11 по 13 червня в місті Кропивницький.
Харківські спортсмени продемонстрували свою високу майстерність, виборюючи 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову медалі.
Найяскравішим результатом став виступ Артура Шаповалова, який став чемпіоном України у бігу на 2000 м з перешкодами, подолавши дистанцію за 7 хвилин і 1,38 секунди.
Великі досягнення також показала Єлізавета Лаєвська, яка посіла друге місце у потрійному стрибку з результатом 11,48 метра, а також виборола бронзову медаль у стрибках у довжину, пролетівши 5,40 метра.
Наступним важливим етапом для наших талановитих легкоатлетів стане командний чемпіонат України серед юніорів, який відбудеться 17-18 червня в Івано-Франківську.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 юних спортсмени Харкова загалом виконали 1094 віджимання та встановили в онлайн-форматі Національний рекорд у номінації «Найбільша кількість віджимань, виконаних дітьми почергово».
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