Легкоатлети Харкова привезли з чемпіонату України три медалі

Як повідомляє РЕДПОСТ.з осиланням на пресслужюу ХОВА, чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження пройшшов із 11 по 13 червня в місті Кропивницький.

Харківські спортсмени продемонстрували свою високу майстерність, виборюючи 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову медалі.

Найяскравішим результатом став виступ Артура Шаповалова, який став чемпіоном України у бігу на 2000 м з перешкодами, подолавши дистанцію за 7 хвилин і 1,38 секунди.

Великі досягнення також показала Єлізавета Лаєвська, яка посіла друге місце у потрійному стрибку з результатом 11,48 метра, а також виборола бронзову медаль у стрибках у довжину, пролетівши 5,40 метра.

Наступним важливим етапом для наших талановитих легкоатлетів стане командний чемпіонат України серед юніорів, який відбудеться 17-18 червня в Івано-Франківську.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 юних спортсмени Харкова загалом виконали 1094 віджимання та встановили в онлайн-форматі Національний рекорд у номінації «Найбільша кількість віджимань, виконаних дітьми почергово».