12.06.2023 17:25 Рита Парфенова

Національний рекорд з віджимань встановили спортсмени Харкова

У встановленні рекорду прийняли участь діти від 6 до 13 років.





23 юних спортсмени Харкова загалом виконали 1094 віджимання та встановили в онлайн-форматі Національний рекорд у номінації «Найбільша кількість віджимань, виконаних дітьми почергово», передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.



Учасникам естафети - від 6 до 13 років. Усі вони зараз перебувають у різних містах та країнах, а до встановлення рекорду готувалися онлайн під керівництвом тренера Олени Привалової.



За встановленням рекорду спостерігали директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко та керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли змагання на Кубок мера зі спортивних танців (фото).