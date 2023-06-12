Національний рекорд з віджимань встановили спортсмени Харкова

У встановленні рекорду прийняли участь діти від 6 до 13 років.
23 юних спортсмени Харкова загалом виконали 1094 віджимання та встановили в онлайн-форматі Національний рекорд у номінації «Найбільша кількість віджимань, виконаних дітьми почергово», передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
Учасникам естафети - від 6 до 13 років. Усі вони зараз перебувають у різних містах та країнах, а до встановлення рекорду готувалися онлайн під керівництвом тренера Олени Привалової.
За встановленням рекорду спостерігали директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко та керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
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