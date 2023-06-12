12.06.2023 16:47 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 червня

У період з 9 по 11 червня офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 33 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 242 осіб. Одужало 314 200 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 649 осіб.

За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.



Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 28 осіб (із них 25 - мешканці міста Харкова). Чртири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, один – у Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 червня.