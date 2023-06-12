12.06.2023 16:18 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 11 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 19 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 11 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,5 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 19 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 35 саперів та 14 одиниць техніки.



Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2725 га території, 277 км автомобільних доріг, 1876,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 63 тис. 91 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що в Ізюмському районі 55-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету